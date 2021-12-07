ASUS представляет ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip

Сегодня компания ASUS представила ExpertBook B5, сверхлегкую серию ноутбуков, доступную как в традиционной раскладушке, так и в трансформируемой на 360 ° формах, а также с дополнительными дисплеями FHD OLED, обеспечивающими максимальную портативность, гибкость и четкость. Новые ноутбуки ExpertBook B5 созданы для стильного успеха в бизнесе благодаря высокоточному и минималистичному корпусу, который расширяет пределы легкости.

Они также созданы для путешествий с удивительным 14-часовым временем автономной работы и разработаны с использованием множества передовых технологий для повышения эффективности работы в дороге. К ним относятся процессор Intel Core 11-го поколения, система шумоподавления AI, поддержка RAID с двумя твердотельными накопителями и ASUS NumberPad 2.0. Совершенно новые модели ExpertBook B5 оснащены функциями для защиты личной информации и бизнес-данных, включая встроенный датчик отпечатков пальцев и микросхему TPM 2.0.

Новейшие ноутбуки ASUS ExpertBook B5 оснащены процессором Intel Core i7 (до 11-го поколения) с графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ оперативной памяти и сверхбыстрым Intel WiFi 6, что обеспечивает быстрое и быстрое реагирование. вычисления, превосходная графическая производительность и сверхбыстрая беспроводная сеть. Они также оснащены двумя твердотельными накопителями, обеспечивающими огромную емкость до двух 1 ТБ и чрезвычайно высокую скорость чтения и записи данных. Эти диски также поддерживают технологию RAID для повышения надежности данных или ускорения работы. Новые ноутбуки ExpertBook B5 также оснащены портами ввода-вывода, в том числе ультрасовременным Thunderbolt 4 с поддержкой интерфейса USB 4, скоростью передачи данных 40 Гбит/с, тройным выходом дисплея 4K и быстрой зарядкой, а также USB Type-A и выходы HDMI. Они также оснащены возможностью подключения к проводной сети с уникальным MAC-адресом для упрощения управления устройством.

Комментарии и отзывы ExpertBook B5
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