ASUS представляет ноутбук Vivobook 13 Slate OLED

ASUS представила новый ноутбук Vivobook 13 Slate OLED. Это первый в мире 13,3-дюймовый ноутбук с возможностью отсоединения от клавиатуры - устанавливает правила, упрощающие использование всего и везде. Теперь нет необходимости носить с собой несколько устройств для работы и развлечений - этот талантливый персональный компаньон сделает все благодаря великолепному сенсорному экрану OLED и четырехъядерному процессору Intel.

Он выполнен в ярком стиле и удивительно универсален, со съемной полноразмерной клавиатурой и подставкой для крышки с шарниром на 170 °. Также есть высокоточный стилус ASUS Pen 2.0, который аккуратно хранится в удобном магнитном держателе для ручки, поэтому он всегда под рукой. Универсальный ноутбук одинаково удобен как в ландшафтном, так и в портретном режиме, с клавиатурой или без нее, поэтому писать, печатать или смотреть под любым углом в любой среде не составит труда. Это пропуск в новый мир свободы!

Фантастический Vivobook 13 Slate OLED - это настоящий мастер развлечений благодаря большому 13,3-дюймовому сенсорному экрану OLED Dolby Vision, способному отображать 1,07 миллиарда цветов, который ставит обычные планшеты в тень. Этот великолепный дисплей имеет широкоэкранное соотношение сторон 16: 9, что обеспечивает просмотр фильмов и телешоу в полноэкранном режиме - в отличие от дисплеев 16:10 или 4: 3. Он также сертифицирован PANTONE с охватом 100% DCI-P3 кинематографического уровня для точных, ярких цветов и сертифицирован DisplayHDR True Black 500 для глубокого черного и ярких светлых участков. Наряду с невероятным коэффициентом контрастности 1 000 000: 1 означает, что он позволяет выделить каждую деталь даже в самых темных сценах. OLED-дисплей имеет быстрое время отклика 0,2 миллисекунды, а также обеспечивает гораздо лучшую защиту глаз.
Комментарии и отзывы ASUS Vivobook 13 Slate OLED
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