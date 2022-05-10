ASUS представляет новые ноутбуки Vivobook Pro и Vivobook S OLED

Dо время мероприятия «Pinnacle of Performance» компания ASUS анонсировала новую линейку ноутбуков Vivobook. Новая серия Vivobook предлагает такие функции, как OLED-дисплей с частотой 120 Гц и графику RTX 30 в некоторых моделях.

Новая линейка Vivobook разделена на три серии: Vivobook Pro, Vivobook S и Vivobook 13 Slate Artist Edition. Vivobook серии Pro и S оснащены OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, а также процессорами AMD Ryzen 9 серии H. Только серия Vivobook Pro включает вариант с дискретным графическим процессором, что дает покупателям выбор, вплоть до RTX 3070 Ti. На Vivobook S будет использоваться графический процессор Xe на чипах Intel или интегрированную графику Radeon на процессорах AMD Ryzen.

Vivobook Pro будет доступен с процессором Intel Core i9-12900H или AMD Ryzen 9 6900HX, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и графикой NVIDIA RTX 3070 Ti, а также с твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ. ASUS разработала новую систему охлаждения IceCool Pro, позволяющую увеличить TDP процессора и графического процессора до 140 Вт. Также доступно несколько вариантов OLED-дисплеев, в том числе первый в мире 16-дюймовый OLED-дисплей 3,2K 120 Гц, 15,6-дюймовый OLED-дисплей 2,8K 120 Гц и, наконец, 4K/60 Гц OLED-дисплей с технологией NanoEdge и сертификацией DisplayHDR 600.

Серия Vivobook S включает в себя несколько высокопроизводительных тонких и легких ноутбуков с цельнометаллической конструкцией, способных конкурировать с MacBook. Эти ноутбуки имеют толщину 17,9 мм и вес всего 1,6 кг, что делает их идеальными для работы в дороге. Как и Vivobook Pro, серия S предлагает на выбор ряд топовых OLED-панелей с разрешением до 4K, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR. Новая серия Vivobook Pro будет доступна в этом месяце с двумя версиями Vivobook Pro 15X OLED. Также в этом году появятся Vivobook Pro 16X OLED, Vivobook Pro 14X OLED и новые модели Vivobook Pro 15 OLED. Vivobook S 15 OLED и 14 OLED также появятся в ближайшее время, но цены и доступность на данный момент не раскрыты.
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