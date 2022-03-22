ASUS представляет новую серию ноутбуков Zenbook 2022 с процессорами Intel и AMD

Сегодня ASUS представила новейшую серию ноутбуков Zenbook 2022 с процессорами Intel и AMD.

Новые ноутбуки ASUS прошли сертификацию PANTONE Validated на соответствие отраслевому стандарту точности цветопередачи, имеют 100% цветовую гамму DCI-P3 кинематографического уровня для ярких цветов и сертифицированы TÜV для снижения уровня синего света. Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED оснащены сенсорным экраном 2,8K OLED HDR NanoEdge, обеспечивающим реалистичное изображение с глубоким черным цветом и коэффициентом контрастности 1 000 000:1. Ноутбуки новой серии Zenbook 14" имеют соотношение сторон 16:10. Тем не менее, у ноутбука Zenbook 14X OLED соотношение экрана к корпусу составляет 92%, а у Zenbook 14 Flip OLED соотношение экрана к корпусу составляет 88%.

Zenbook 14X OLED оснащен процессором Intel Core i7 11-го поколения, а Zenbook 14 Flip OLED оснащен мобильным процессором AMD Ryzen серии 5000, который обеспечивает отличную многозадачность и наиболее удовлетворительную производительность. Аккумулятор большой емкости 63 Вт обеспечивает увеличенное время автономной работы и поддерживает USB-C Easy Charge для удобной и быстрой зарядки. Возможности подключения Intel WiFi 6 улучшены благодаря технологии ASUS WiFi Master Premium, в том числе ASUS WiFi Stabilizer для снижения помех и ASUS WiFi SmartConnect для бесперебойного подключения.

Zenbook 14X OLED имеет корпус толщиной 16,9 мм. Корпус Zenbook 14 Flip OLED имеет толщину 15,9 мм. Тем не менее, он поддерживает множество портов ввода-вывода для комплексного подключения, включая порт USB Type-A, два порта USB-C, стандартный порт HDMI, слот для карты microSD и аудиоразъем. Эти ноутбуки спроектированы так, чтобы выдерживать самые высокие требования военного стандарта США MIL-STD-810H в отношении надежности и долговечности.

ASUS Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED оснащены четырехсторонним сенсорным экраном NanoEdge OLED HDR с разрешением 2,8K, что делает обе модели идеальными для многих пользователей. Дисплей с тонкой рамкой и соотношением сторон 16:10 обеспечивает графическое рабочее пространство на 18 % больше, чем в традиционном дисплее с соотношением сторон 16:9. Более высокий экран также позволяет пользователям просматривать больше документов или веб-сайтов с ограничением прокрутки. В Zenbook 14X OLED используется новейший процессор Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и дискретная графика NVIDIA GeForce MX450, сверхбыстрым твердотельным накопителем PCIe 3.0 x4 M.2 емкостью 1 ТБ и Intel WiFi 6 гигабитного класса (802.11ax). Zenbook 14 Flip OLED оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800HX, оперативной памятью объемом до 16 ГБ и графикой AMD Radeon, твердотельным накопителем PCIe 3.0 x4 M.2 емкостью 512 ГБ и Intel WiFi 6 гигабитного класса (802.11ax).