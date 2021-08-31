ASUS представляет проектор ProArt Projector A1 с сертификацией Calman Verified

Компания ASUS представила ProArt Projector A1 – первый в мире проектор с сертификацией Calman Verified.

Проектор ProArt Projector A1 обладает безупречной точностью цветопередачи, что делает его идеальным устройством для дизайн-студий, художественных галерей или музеев. Это первый в мире проектор, получивший сертификацию Calman Verified. Фабричная калибровка цветопередачи позволяет добиться высокой точности воспроизведения оттенков (Delta E <2). В комплекте с устройством поставляется отчет о калибровке и тестировании. Широкий охват цветовых пространств (98% sRGB и Rec.709) обеспечивает насыщенные, реалистичные цвета и высокую детализацию изображения.

Для быстрой оптимизации параметров проектора ProArt Projector A1 под различные типы медиаконтента служат предустановленные профили (функция ProArt Preset). В режиме пользовательской настройки (функция ProArt Palette) можно изменять различные параметры проецируемого изображения, такие как цветовая температура и гамма. Доступ к функциям ProArt Preset и ProArt Palette осуществляется с помощью пульта ДУ или кнопок на корпусе проектора.

Проектор ProArt Projector A1 воспроизводит яркое и четкое изображение в разрешении FHD (1920 x 1080 пикселей). Безртутный светодиодный источник света воспроизводит яркое и насыщенное изображение, которое не тускнеет со временем. Ресурс этого источника света составляет до 30 000 часов, что в реальных условиях означает до 20 лет работы в среднем по четыре часа в день.

Проектор ProArt Projector A1 поддерживает коррекцию трапецеидальных искажений и формата по четырем углам. Коэффициент масштабирования 1,2 позволяет настраивать размер изображения для работы в ограниченном пространстве. Коррекция трапецеидальных искажений позволяет получать изображение идеально ровной прямоугольной формы, а регулировка по четырем углам компенсирует искажение, когда проектор расположен под углом к рабочей поверхности.

Проектор ProArt Projector A1 может транслировать изображение с устройств на операционных системах iOS, Android и Windows 10 по беспроводному соединению. Для этого достаточно подключить USB-WiFi-адаптер к устройству, с которого будет воспроизводиться медиаконтент. Помимо возможности беспроводного подключения, в проекторе предусмотрены два порта HDMI® 2.0 для работы с изображением, записанным в формате 4K, разъем VGA, аудиоразъемы, порт RS232 и два порта USB Type-A для совместимости с широким спектром самых разных устройств.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt Projector A1
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