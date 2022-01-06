ASUS сама же слила дизайн своих новых смартфонов

В 2021 году у компании ASUS была довольно солидная линейка новинок с сериями смартфонов Zenfone 8 и ROG 5. Zenfone 8 был одним из немногих компактных флагманов Android, в то время как ROG Phone 5 и его пять вариантов предлагали, пожалуй, лучший игровой опыт для тех, кто предпочитает мобильные игры и всё, что с этим связано. И новая утечка из обновления Android 12 для серии Zenfone 8, возможно, только что раскрыла дизайн Zenfon 9 и ROG Phone 6. Новое изображение взято с Zenfone 8 под управлением Android 12 и показывает скрытое меню настроек, в котором подробно описывается новое двойное нажатие на жест «назад» и набросок того, что предположительно является Zenfone 9. Похоже, что устройство имеет два модуля камеры и текст под ними предлагает основной 50-мегапиксельный датчик с OIS и 12-мегапиксельный сверхширокий объектив. Под текстом камеры есть число 09, которое еще раз подчеркивает, что это преемник Zenfone 8.

Второе изображение предоставлено той же прошивкой и показывает эскиз предполагаемого телефона ROG Phone 6. Внешний вид устройства немного изменен по сравнению с серией Zenfone 5 с большим островком камер и большим задним дисплеем. В устройстве будет использоваться тройная камера, как и в прошлогодней модели, хотя подробностей об используемых здесь датчиках нет. На этот раз светодиодная вспышка, похоже, расположена рядом с камерами. Мы почти уверены, что ROG Phone 6 будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 1, и будет интересно посмотреть, какое управление температурным режимом приготовила ASUS для будущих фанатов.