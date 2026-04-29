Ноутбуки без Type-C вскоре уйдут в историю

Европейский союз официально ввёл новое правило для продажи ноутбуков мощностью до 100 Вт включительно — теперь такие устройства обязаны использовать разъём USB Type-C для зарядки. Требование вступило в силу 28 апреля и стало частью стратегии Еврокомиссии по сокращению электронных отходов. После введения единых стандартов для смартфонов большинство новых устройств начали поставляться с USB Type-C вместо множества разных разъёмов, создававших лишний электронный мусор на рынке. Теперь ЕС распространяет эту инициативу и на ноутбуки, поскольку данный сегмент техники также вносит заметный вклад в проблему отходов.

При этом предусмотрены исключения. Стандарт USB Type-C Power Delivery способен передавать до 240 Вт через один порт, однако игровые ноутбуки нередко требуют более высокой мощности или используют иные схемы питания. Поэтому модели с потреблением свыше 100 Вт могут и дальше оснащаться классическими круглыми DC-разъёмами питания. Но все новые ноутбуки мощностью 100 Вт или меньше должны использовать USB Type-C как основной порт зарядки. С сегодняшнего дня продажа новых ноутбуков, не соответствующих этим требованиям, на территории Евросоюза запрещена. Правда, ограничение касается только новых устройств — на вторичный рынок, включая продажу бывшей в употреблении техники, правило не распространяется. При этом производителям не запрещено добавлять другие способы зарядки вместе с USB Type-C — это довольно важный момент.
