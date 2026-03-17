Acer представила ноутбуки на процессорах Intel Core Ultra 200HX Plus

Сегодня Acer анонсировала обновлённую серию игровых ноутбуков Predator Helios Neo, которые оборудованы новейшими процессорами Intel Core Ultra 200HX Plus и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. По заявлениям производителя, процессоры Intel Core Ultra 200HX Plus обеспечивают значительные улучшения производительности по сравнению с предыдущим поколением. Например, начать стоит с модели Predator Helios Neo 16S AI — это компактная версия ноутбука, предназначенная для геймеров, которым нужно соревноваться в движении. Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, дисплей с частотой обновления 240 Гц, разрешением WQXGA и временем отклика 1 мс обеспечивает плавное изображение в соревновательных играх, а для обеспечения максимального охлаждения ноутбук оснащён вентилятором Predator AeroBlade 3D и термопастой с жидким металлом.

Ещё компания представила Predator Helios Neo 18 AI — это версия с 18-дюймовым экраном, которая получила процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Примечательно, что ноутбук оснащён новой плёнкой Ambient Contrast Ratio, которая уменьшает блики и усиливает контрастность, обеспечивая яркое изображение и чёткие детали даже в ярких условиях помещения. Здесь тоже применяется продвинутая система охлаждения, так что перегреваться устройство в тяжелых играх не должно. А вот стоимость пока что под вопросом.