MacBook Pro получат Privacy Display уже в этом году

Хотя ранее ожидалось, что Apple внедрит фирменную технологию Privacy Display от Samsung в линейку MacBook Pro лишь через несколько лет, новые слухи заметно ускорили предполагаемые сроки выхода этой функции. Теперь сообщается, что технология может дебютировать уже в ближайшие месяцы вместе с MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max, которые также получат OLED-дисплеи. Для тех, кто не знаком с Privacy Display — эта функция позволяет мгновенно ограничивать углы обзора экрана для посторонних. Технология может скрывать как весь дисплей, так и отдельные его области. Эффект достигается за счёт изменения состояния жидкокристаллического слоя панели, что приводит к резкому изменению коэффициента преломления света.

Судя по текущей информации, OLED-дисплеи получат только MacBook Pro с процессорами M6 Pro и M6 Max, тогда как базовая версия с обычным M6 сохранит mini-LED-экран. Логично предположить, что и технология Privacy Display достанется исключительно старшим модификациям. Кроме того, Apple якобы готовит для новых MacBook Pro сразу несколько серьёзных изменений. Сообщается о появлении отдельной испарительной камеры для охлаждения, а также полностью переработанной системы вентиляторов и лопастей. Всё это должно помочь ноутбукам лучше справляться с высокими нагрузками без перегрева. Из-за столь масштабных изменений некоторые источники уже называют будущие топовые MacBook Pro новым именем — MacBook Ultra. Но это лишь слух.
Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на …
Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительн…
Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11…
Компания Microsoft неожиданно начала внедрять функции, которых давно ждали пользователи — в свежей тестов…
MacBook Neo подталкивает пользователей к импульсивным покупк…
Индустрия ноутбуков явно нервничает из-за того, что Apple, возможно, собирается перехватить рынок благода…
MacBook Neo использует память от iPhone…
Компания Apple показывает на примере MacBook Neo, как можно эффективно использовать компоненты от iPhone …
ИИ больше не будут внедрять в Windows 11…
По сообщениям инсайдеров, компания Microsoft решила отказаться от автоматической установки приложения Mic…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B3 G1 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook B3 G1, которая вышла в размерах на 14 и …
В Windows 11 появится кастомизация «Панели задач» и «Пуска»…
Пользователи операционной системы Windows 10 давно привыкли к гибкой настройке интерфейса, но в Windows 1…
Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Go Ryzen Edition…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Go Ryzen Edition, которая основана на 8-ядерн…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor