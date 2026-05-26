MacBook Pro получат Privacy Display уже в этом году

Хотя ранее ожидалось, что Apple внедрит фирменную технологию Privacy Display от Samsung в линейку MacBook Pro лишь через несколько лет, новые слухи заметно ускорили предполагаемые сроки выхода этой функции. Теперь сообщается, что технология может дебютировать уже в ближайшие месяцы вместе с MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max, которые также получат OLED-дисплеи. Для тех, кто не знаком с Privacy Display — эта функция позволяет мгновенно ограничивать углы обзора экрана для посторонних. Технология может скрывать как весь дисплей, так и отдельные его области. Эффект достигается за счёт изменения состояния жидкокристаллического слоя панели, что приводит к резкому изменению коэффициента преломления света.

Судя по текущей информации, OLED-дисплеи получат только MacBook Pro с процессорами M6 Pro и M6 Max, тогда как базовая версия с обычным M6 сохранит mini-LED-экран. Логично предположить, что и технология Privacy Display достанется исключительно старшим модификациям. Кроме того, Apple якобы готовит для новых MacBook Pro сразу несколько серьёзных изменений. Сообщается о появлении отдельной испарительной камеры для охлаждения, а также полностью переработанной системы вентиляторов и лопастей. Всё это должно помочь ноутбукам лучше справляться с высокими нагрузками без перегрева. Из-за столь масштабных изменений некоторые источники уже называют будущие топовые MacBook Pro новым именем — MacBook Ultra. Но это лишь слух.