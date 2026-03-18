Ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 оценили в 100 тысяч рублей

В российской продаже появился ноутбук HUAWEI MateBook GT 14, который основан на чипах Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 первого поколения с теплопакетом до 115 Вт. Новинка также получили 14,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, систему охлаждения с двумя вентиляторами Shark Fin и графеновыми элементами, корпус из алюминиевого сплава массой 1,49 кг и толщиной 15,3 мм, интерфейсы USB-A, HDMI и USB-C, ридер карт памяти SD, батарею ёмкостью 70 Втч с автономностью до 15 часов и антенну с трёхмерной конструкцией. Ноутбук оценен в 120 тысяч рублей за конфигурацию с Core Ultra 7, 1 ТБ SSD и 32 ГБ ОЗУ, 110 тысяч рублей за Core Ultra 5, 1 ТБ и 32 ГБ, а также 100 тысяч рублей за версию с Core Ultra 5, 1ТБ и 16 ГБ оперативной памяти. До 23 марта покупатели могут получить планшет MatePad SE 6+128 Wi-Fi или монитор HUAWEI MateView SE в подарок.