Первая партия MacBook Neo полностью распродана

По данным тайваньского издания, стартовые запасы базовой версии MacBook Neo по цене 599 долларов были полностью распроданы, из-за чего Apple пришлось срочно размещать дополнительные заказы у Foxconn и Quanta Computer. Сроки поставки уже сдвинулись до мая, а прогноз продаж бюджетного ноутбука увеличен с 7 миллионов до 10 миллионов устройств. Одним из факторов, ограничивающих поставки, стал процессор A18 Pro, на котором и построен MacBook Neo — именно этот процессор позволил компании удержать цену на уровне 599 долларов. Речь идёт о так называемых «отбраковках» — чипах с урезанным GPU, где используется 5-ядерная графика вместо 6-ядерной, как в линейке iPhone 16 Pro.

Однако запасы таких процессоров у Apple не бесконечны, и компания может быть вынуждена возобновить их производство, чтобы удовлетворить высокий спрос. Это, в свою очередь, способно дополнительно снизить и без того минимальную маржу устройства. Сам MacBook Neo оснащён 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408х1506 пикселей и яркостью 500 нит, получил тонкие рамки, Touch ID, стереодинамики с поддержкой Spatial Audio, фронтальную камеру 1080p, а также яркий алюминиевый корпус и клавиатуру в цвет устройства. При этом ради низкой цены пришлось пойти на компромиссы — здесь всего два порта USB Type-C с разными возможностями, тот самый процессор A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и механический трекпад без поддержки распознавания силы нажатия. Но это ещё не так страшно.
