Представлен ноутбук Acer TravelMate P2 Spin 14

Компания Acer пополнил ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью TravelMate P2 Spin 14, которая основана на чипах Intel Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 и Core 3 304 с нейронным модулем NPU для задача искусственного интеллекта.

Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, поддержкой сенсорного ввода, защитным стеклом Gorilla Glass с олеофобным покрытием и встроенным стилусом Wacom AES 2.0, шарниром для раскрытия на 360 градусов, дактилоскопическим сенсором, дискретным модулем TPM 2.0, защитным комплексом Acer ProShield Plus, физической шторкой веб-камеры, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, двумя разъемами USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2, двумя портами USB Type-A, интерфейсом HDMI 2.1, ридером для карты microSD, сетевым разъемом RJ-45, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, аккумулятором ёмкостью 53 Втч или 65 Втч в зависимости от конфигурации, а также корпусом с размерами 313:232:18,35 мм и массой 1,46 кг. Продажи ноутбука стартуют в сентябре этого года, но цены пока не раскрываются.
