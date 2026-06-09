Шлем Apple Vision Pro получил важный апдейт с панорамой

Вчера компания Apple представила операционную систему visionOS 27 для гарнитуры Vision Pro — как и другие новые операционные системы компании, обновление предлагает поддержку Siri AI и отдельное приложене Siri. Пользователи смогут обращаться к ИИ-помощнику прямо в смешанной реальности и задавать вопросы о любых объектах как в цифровом, так и в физическом пространстве вокруг себя. Одной из интересных функций также станет поддержка панорамных фотографий в качестве полноценных иммерсивных сцен и виртуальных окружений. Кроме того, одним из наиболее заметных нововведений стали изогнутые окна. Apple адаптировала концепцию изогнутых мониторов для виртуальной среды — края окон визуально приближаются к пользователю, создавая более комфортный обзор без потери полезной площади экрана.

Кроме того, виртуальные окна смогут буквально огибать пространство вокруг пользователя. Изменится и система уведомлений. Теперь достаточно посмотреть на уведомление, чтобы развернуть его и получить дополнительную информацию. Центр управления также был переработан и разделён на три отдельных блока — уведомления и управление воспроизведением, основные системные настройки и выбор виртуальных окружений. Более того, в прошлой версии появились пространственные виджеты, которые можно закреплять в определённых местах реального мира. Например, виртуальные часы могут постоянно отображаться на стене вашей гостиной и оставаться на том же месте при каждом следующем использовании гарнитуры.