ASUS выпускает ноутбуки Vivobook 16X, Vivobook Pro 14 OLED и ZenBook S 13 OLED

ASUS выпустила новейшие ноутбуки Vivobook 16X, Vivobook Pro 14 OLED и ZenBook S 13 OLED.

Новые ноутбуки ASUS были анонсированы в прошлом месяце и оснащены процессорами AMD Ryzen 6000. ASUS Vivobook 16X и Vivobook Pro 14 OLED оснащены процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 5, графикой AMD Radeon. Они поставляются с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ твердотельным накопителем PCIe 3.0. Vivobook 16X предлагает 16-дюймовый экран FHD с соотношением сторон 16:10 и яркостью 300 нит. Варианты подключения включают порты USB (USB-C, USB-A и USB 2.0), Micro HDMI и Wi-Fi 6.

Vivobook Pro 14 OLED оснащен 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 90 Гц. Есть поддержка Wi-Fi 6 и доступен сканер отпечатков пальцев.

ASUS ZenBook S 13 OLED предлагает конфигурации с процессорами AMD Ryzen 5 6600U и Ryzen 7 6800U, а также графику AMD RDNA 2. 13,3-дюймовый сенсорный экран предлагает разрешение 2,8K. Дисплей сертифицирован VESA и поддерживает технологию Dolby Vision. Пользователям доступно до 1 ТБ памяти и 16 ГБ ОЗУ. Ноутбук оснащен тремя портами USB-C 3.2 Gen 2. Кроме того, модель поддерживает Dolby Atmos, Smart Amp и Harman-Kardon.

Новые ноутбуки ASUS продаются в Индии от 54 990 рупий (704 доллара) за модель Vivobook 16X и 99 990 рупий (1281 доллар) за ZenBook S 13. Стоимость Vivobook Pro 14 OLED начинается с 59 990 рупий (768 долларов).

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