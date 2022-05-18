ASUS выпускает новые игровые ноутбуки ROG Strix Scar 17 и ROG Flow X16

ASUS анонсировала два новых игровых ноутбука. Это новая специальная серия ROG Strix Scar 17 и ROG Flow X16.

ROG Strix SCAR 17 Special Edition получил специальную испарительную камеру в сочетании с эксклюзивным жидким металлом ROG Conductonaut Extreme, нанесенным как на процессор, так и на графический процессор для улучшения теплопередачи и общей эффективности охлаждения. Комплектуется ноутбук процессором Intel Core i9-12950HX и графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, а также твердотельным накопителем PCIe Gen 4 в массиве Raid 0 и до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 4800 МГц. SCAR 17 SE также поставляется с двумя вариантами дисплея. На выбор есть дисплей QHD с частотой 240 Гц и FHD с частотой 360 Гц.

Новый ROG Flow X16 — это тонкий и легкий трансформируемый ноутбук с диагональю 16 дюймов, оснащенный процессором AMD Ryzen 9 6900HS и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Flow X16 также оснащен флагманским HDR-дисплеем ROG Nebula с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц. Панель Mini LED также может похвастаться превосходным изображением, благодаря технологии HDR с пиковой яркостью 1100 нит и охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3. Модель оснащена системой охлаждения Frost Force с новой конструкцией радиатора высокой плотности и тремя вентиляторами.