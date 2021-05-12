ASUS выпускает портативный проектор ZenBeam Latte L1

ASUS объявила о выпуске портативного проектора ZenBeam Latte L1. Устройство получила множество наград, таких как Good Design 2020, 2021 Red Dot (Product Design) и Taiwan Excellence 2021 за свой дизайн.

ZenBeam Latte L1 имеет компактные размеры, внешне напоминает кофейную кружку. Проектор имеет внешний тканевый слой, благодаря чему улучшены акустические характеристики. ASUS ZenBeam Latte L1 обеспечивает проекцию размером от 40 до 120 дюймов с разрешением 720p. Устройство оснащено звуковым сопровождением от Harman Kardon. Портативный проектор также можно использовать в качестве беспроводной колонки. ASUS ZenBeam Latte L1 работает на платформе Aptoide TV и поддерживает большинство сервисов: YouTube, Amazon Prime Video, Hulu и Netflix.

Доступность и стоимость проектора ASUS ZenBeam Latte L1 не раскрыты.