Представлен ноутбук Dell XPS 16 Creator Edition на NVIDIA RTX Spark

Компания Dell пополнила ассортимент производительных ноутбуков моделью XPS 16 Creator Edition, которая основана на новой платформе NVIDIA RTX Spark. Последняя получила графический адаптер NVIDIA Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и тензорными ядрами пятого поколения с поддержкой вычислений FP4 и 20-ядерный процессор NVIDIA Grace. Данная платформа справится с рендером 3D-сцен до 90 ГБ, работой с видео в разрешении 12K, созданием 4K-видео с использованием ИИ и запуском языковых моделей с 120 млрд параметров и контекстом до миллиона токенов.
Ноутбук также оснастили 128 ГБ унифицированной памяти, экраном Tandem OLED с поддержкой True Black HDR 600, полноразмерным портом HDMI и ридером карт памяти SD. Остальные подробности и цена ноутбука будут объявлены ближе старту продаж, который запланирован на осень этого года.