Для компьютеров Mac выпустили новую операционную систему

Теперь этот инструмент использует новую инфраструктуру индексирования, которая анализирует весь контент на устройстве и практически мгновенно добавляет в базу новые файлы. Также были улучшены возможности поиска в приложениях «Фото» и «Почта». Поиск Spotlight получил тесную интеграцию с Siri AI — пользователи смогут вводить запросы к ИИ прямо в поисковую строку, а также выделять сразу несколько файлов и задавать вопросы по их содержимому. Во время презентации Apple показала пример работы новой функции. Пользователь выбрал несколько PDF-файлов с коммерческими предложениями на покупку садовых домиков и попросил Siri: «Сравни их и помоги выбрать лучший вариант». После этого помощник автоматически создал сравнительную таблицу на основе данных из документов. Правда, как это будет работать на самом деле не совсем понятно — нужно дождаться первых тестов.