Для компьютеров Mac выпустили новую операционную систему

Компания Apple официально представила macOS 27 Golden Gate — следующую версию операционной системы для компьютеров Mac. Примечательно, что в отличие от прошлых презентаций, на этот раз Apple уделила macOS сравнительно мало внимания, сосредоточившись на функциях, которые будут доступны сразу на нескольких платформах. Среди них — обновлённый Screen Time, новые возможности родительского контроля, переработанная архитектура Apple Intelligence и Siri AI с отдельным приложением для общения с помощником. Одним из самых крупных нововведений стала полностью переработанная система поиска.

Теперь этот инструмент использует новую инфраструктуру индексирования, которая анализирует весь контент на устройстве и практически мгновенно добавляет в базу новые файлы. Также были улучшены возможности поиска в приложениях «Фото» и «Почта». Поиск Spotlight получил тесную интеграцию с Siri AI — пользователи смогут вводить запросы к ИИ прямо в поисковую строку, а также выделять сразу несколько файлов и задавать вопросы по их содержимому. Во время презентации Apple показала пример работы новой функции. Пользователь выбрал несколько PDF-файлов с коммерческими предложениями на покупку садовых домиков и попросил Siri: «Сравни их и помоги выбрать лучший вариант». После этого помощник автоматически создал сравнительную таблицу на основе данных из документов. Правда, как это будет работать на самом деле не совсем понятно — нужно дождаться первых тестов.
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