Представлен ноутбук Acer TravelMate P6 14 AI

Компания Acer пополнила ассортимент легких бизнес-ноутбуков моделью TravelMate P6 14 AI, которая основана на чипах Intel Core Ultra Series 3 с поддержкой технологии Intel vPro (Core Ultra X7 368H, X7 358H, Core Ultra 7 366H, 365, 356H, 355 и Core Ultra 5 335 и 325) с производительностью в задачах ИИ до 150 TOPS.

Новинка также характеризуется интегрированным графическим адаптером Arc B390, до 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, SSD-накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным OLED или IPS-экраном с разрешением до 2880:1800 точек, яркостью 500 нит и динамической частотой обновления Variable Refresh Rate, антибликовым стеклом Gorilla Matte Pro, корпусом из углеродного волокна и магниево-алюминиевого сплава массой 960 граммов, дактилоскопом, модулем TPM, фирменной защитой данных ProShield Plus, опциональной функцией Chassis Intrusion Alarm, 5-Мп ИК-камерой, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 71 Втч и автономностью до 30 часов. Ноутбук появится в продаже в августе, но цены на конфигурации пока не раскрываются.