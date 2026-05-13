В России представлены ноутбуки Tecno MEGABOOK S16

Компания TECNO сообщила о начале реализации в России сразу нескольких своих новых продуктов: ультралёгкого и производительного ноутбука MEGABOOK S16, а также усовершенствованной модели наушников открытого типа FreeHear 2 второго поколения. Модель MEGABOOK S16 знаменует собой новый этап в развитии флагманской серии ноутбуков от TECNO. Это устройство создано в первую очередь для специалистов, творческих личностей и всех, кто нуждается в высокой степени мобильности, не жертвуя при этом мощностью.

Корпус данного ноутбука изготовлен из высококачественного магниево-алюминиевого сплава. Экран с диагональю 16 дюймов и толщиной корпуса примерно 14.9 мм при весе около 1299 грамм является одним из самых лёгких решений в своём сегменте. MEGABOOK S16 отличается удобством для ежедневного ношения, что делает его идеальным спутником как для офисной работы, так и для деловых поездок и удалённой деятельности.Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением FHD (1920x1200) имеет соотношение сторон 16:10, что обеспечивает на 10% больше вертикального пространства по сравнению со стандартными 16:9 панелями. Это даёт существенное преимущество при работе с таблицами, документами и проведении аналитических исследований. Для точной цветопередачи, критически важной для дизайнеров и фотографов, дисплей обладает 100% охватом цветового пространства sRGB. Высокую производительность MEGABOOK S16 гарантирует процессор Intel® Core™ i9-13900HK, один из самых мощных мобильных чипов с 14 ядрами, 20 потоками и частотой до 5.4 ГГц. В сочетании с графикой Intel® Iris® Xe эта платформа без труда справляется с самыми требовательными задачами, будь то редактирование видео, 3D-моделирование или одновременная работа с большим количеством открытых вкладок.