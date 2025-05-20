ASUS выпустила ноутбуки с видеокартами RTX 5060

Сегодня компания ASUS обновила сразу три линейки игровых ноутбуков, добавив конфигурации с новой видеокартой RTX 5060. Эта графика среднего уровня от NVIDIA поддерживает технологии вроде Multi Frame Generation, обеспечивая более высокую частоту кадров при гораздо более разумной цене. Но стоит акцентировать внимание на том, что RTX 5060 для ноутбуков не сопоставима с десктопной RTX 5060. Соответственно, RTX 5060 теперь предлагается в моделях ROG Strix G16 и G18, универсальном Zephyrus G14 и начальных TUF Gaming A14, A16, A18 и F16. Всего — семь новых моделей. Стоит отметить, что с видеокартой RTX 5060 эти ноутбуки становятся на 300–400 долларов дешевле, чем версии с RTX 5070. Например, Strix G16 с базовой конфигурацией стоит от 1500 долларов, а самая дорогая версия — 2100 долларов.

При этом Strix G16 и G18 по дизайну напоминают облегчённые версии своих более дорогих собратьев Strix Scar. Они оснащены 16- и 18-дюймовыми дисплеями с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, а также RGB-подсветкой по периметру корпуса. В отличие от Scar, здесь используются обычные IPS-панели вместо Mini LED и отсутствует анимированная крышка. Кроме того, стоит сказать, что эти ноутбуки довольно тяжёлые (вес G18 доходит до 3,2 кг), но зато у них богатый набор портов — HDMI 2.1, Ethernet, аудиоразъём, а также пять USB-портов у Intel-версий (три USB Type-A, один USB Type-C и Thunderbolt 4) и четыре порта у AMD-вариантов (два USB Type-A и два USB4).