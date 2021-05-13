ASUS выпустила портативный монитор ProArt Display PA148CTV

Компания ASUS выпустила ранее представленный монитор ProArt Display PA148CTV. Это 14-дюймовый монитор с разрешением FHD с антибликовой поверхностью. IPS-панель поддерживает сенсорное управление.

Поставляется монитор с заводской калибровкой цвета Delta E <2. Монитор можно установить на штатив. ProArt Display PA148CTV имеет два порта USB-C и порт micro HDMI.

Монитор оснащен широким набором настроек цвета, гаммы, яркости и др. Кроме того, модель предлагает встроенные программы ASUS ProArt Preset и ProArt Palette для коррекции цветовой гаммы и редактирования фото и видео. ASUS ProArt Display PA148CTV сертифицирован для работы с ПО Adobe.

Портативный монитор ASUS ProArt Display PA148CTV на данный момент доступен в США за 399 долларов.