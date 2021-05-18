ASUS выпустила важный апдейт для ASUS Zenfone 8 сразу после релиза

После запуска серии необычных смартфонов Zenfone 8 на прошлой неделе ASUS приступила к выпуску обновления прошивки для двух новых устройств. Это означает, что когда вы получаете в руки данную новинку в официальном магазине, у вас должно быть обновление операционной системы, которое обязательно стоит установить. Как сообщает издание XDA-Developers, ASUS выпустила одно обновление для Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip незадолго до его запуска устройства. Это обновление появилось как версия WW 30.10.46.64 для Zenfone 8 и версия WW 30.10.39.62 для Zenfone 8 Flip. Сейчас выходит еще одно обновление: версия WW 30.11.51.41 для первого и WW 30.11.55.37 для второго.

В этом обновлении добавлен интересный режим приоритета — функция, которая позволяет избранным контактам, которые звонят несколько раз за короткий промежуток времени, обходить режим отключения звука телефона. Апдейт также добавляет возможность поиска приложения с помощью функции Force Dark Mode. Ниже представлен полный список изменений:Повышена стабильность системы.Повышенная производительность системы.Улучшено качество работы камеры.Добавлен режим приоритета в настройках ASUS.Добавлена ​​функция поиска в Force Dark Mode.Включено VoLTE в Telia (Литва).Включено VoLTE и VoWoFi на ICE (Норвегия).Внесён свежий патч безопасности Android (апрель 2021 года).Для производителей стало нормой выпускать обновления сразу после запуска устройства — эти обновления обычно исправляют ошибки, которые могли быть пропущены, и оптимизируют важные функции для лучшего взаимодействия с пользователем. Мы настоятельно рекомендуем владельцам данных устройств установить свежее обновление, так как оно действительно улучшает работу смартфона.