ASUS выпустила важный апдейт для ASUS Zenfone 8 сразу после релиза

В этом обновлении добавлен интересный режим приоритета — функция, которая позволяет избранным контактам, которые звонят несколько раз за короткий промежуток времени, обходить режим отключения звука телефона. Апдейт также добавляет возможность поиска приложения с помощью функции Force Dark Mode. Ниже представлен полный список изменений:
Повышена стабильность системы.
Повышенная производительность системы.
Улучшено качество работы камеры.
Добавлен режим приоритета в настройках ASUS.
Добавлена функция поиска в Force Dark Mode.
Включено VoLTE в Telia (Литва).
Включено VoLTE и VoWoFi на ICE (Норвегия).
Внесён свежий патч безопасности Android (апрель 2021 года).
Для производителей стало нормой выпускать обновления сразу после запуска устройства — эти обновления обычно исправляют ошибки, которые могли быть пропущены, и оптимизируют важные функции для лучшего взаимодействия с пользователем. Мы настоятельно рекомендуем владельцам данных устройств установить свежее обновление, так как оно действительно улучшает работу смартфона.