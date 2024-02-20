ASUS выпустит Zenfone 11 Ultra уже 14 марта

Сегодня компания ASUS решила официально объявить о глобальном релизе смартфона Zenfone 11 Ultra — компания в социальных сетях сообщила, что смартфон представят общественности 14 марта текущего года. Представители компании также упомянули, что этот смартфон будет иметь интеграцию с искусственным интеллектом, что неудивительно, учитывая, что он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Этот процессор способен запускать ИИ прямо в памяти смартфона локально без необходимости подключаться к облачным сервисам. Также в компании заявили, что Zenfone 11 Ultra будет доступен в цветах Eternal Black, Misty Gray, Desert Sienna, Skyline Blue и Verdure Green, так что производитель полностью отказался от использования скучных цветов в пользу чего-то более яркого и насыщенного.

Да и на самом деле, исходя из всех утечек, которые появились в последние дни, это переименованный ROG Phone 8 в более компактном корпусе, что не так уж и плохо, но стоит понимать, что если ASUS откажется от компактного Zenfone, то это вполне может разочаровать многих пользователей, которые раньше покупали данный флагман исключительно ради компактного корпуса. Это спорный момент — с одной стороны, пользователи говорят, что любят компактные смартфоны, но при этом многие потенциальные покупатели берут исключительно смартфоны с большими дисплеями, потому что на них банально удобнее смотреть фильмы, сериалы или запускать игры. Интересно посмотреть на то, как в ASUS будут справляться с поставленной задачей.
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