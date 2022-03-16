ASUS запускает серию игровых ноутбуков ROG Strix, Strix SCAR и TUF в Индии

ASUS представила обновленную линейку игровых ноутбуков 2022 года в Индии. Серии Asus ROG Strix, Strix SCAR и TUF состоят из нескольких ноутбуков, подходящих для игр и других приложений. Эти ноутбуки обладают улучшениями по сравнению со своими предшественниками и могут заинтересовать современных геймеров.

Модели Asus ROG Strix G15, G17, Strix SCAR G15, G17 и TUF F15, F17 предлагают разнообразие. Обновленные ноутбуки Asus поставляются с процессорами Intel Core-H 12-го поколения или AMD Ryzen 6000, которые значительно лучше, чем предыдущие процессоры.

Это в дополнение к графическому процессору серии Nvidia GeForce RTX. Доступны различные размеры дисплея, а объем оперативной памяти достигает 32 ГБ, а встроенной памяти — 2 ТБ. Клавиатура с подсветкой RGB также присутствует в новых моделях. Емкость аккумулятора варьируется от 56 кВтч до 90 кВтч.

Игровые ноутбуки Asus 2022 доступны в различных онлайн и офлайн магазинах по всей Индии с 15 марта.