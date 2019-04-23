AT&T и фэйковый 5G

В США недавно случился небольшой скандал между операторами мобильной связи. Дело в том, что компания AT&T решила выделиться на фоне остальных и стала отображать на дисплее своих пользователей не 4G LTE, а 5G E. Многие пользователи решили, что у них уже появилась сотовая связь пятого поколения и с радостью начали рассказывать об этом другим пользователям, которые поверили в происходящее. Однако, конкурентам это не очень понравилось, ведь это вводит в заблуждение пользователей. На самом деле 5G у AT&T нет и в ближайший год не будет, просто компания решила таким образом некрасиво прорекламировать себя. Теперь оператору нужно будет урегулировать данное недоразумение и потратить приличные деньги на иски в суд, ведь это дорогое незаконно.