Qualcomm представила процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6

Компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в этом году к нему присоединился более производительный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Компания относит оба новых процессора к флагманскому классу, при этом различия между ними относительно небольшие и в основном сводятся к улучшенной обработке задач ИИ, записи видео и игровой производительности в версии Extreme. Оба процессора производятся по 2-нм техпроцессу и во многом имеют одинаковые характеристики. Речь идёт о модемах, параметрах дисплеев, функциях безопасности, GPS, а также поддержке памяти и накопителей.

При этом Qualcomm больше не публикует подробную структуру ядер своих процессоров, однако заявленные характеристики CPU у обеих версий совпадают — речь идёт о двух производительных ядрах, которые работают на частоте до 5 ГГц, и ещё шести ядра на частоте до 4 ГГц. Несмотря на это, Qualcomm заявляет о небольшом преимуществе версии Extreme в производительности CPU, GPU и NPU. Qualcomm также подтвердила использование новых процессоров в смартфонах Vivo, Xiaomi, Oppo, HONOR, iQOO, Nubia, OnePlus, Redmi, Redmagic и ZTE. Также отмечается, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 стали первыми 2-нм процессорами Qualcomm для смартфонов, но первыми на рынке им стать не удалось — Apple A20 Pro и MediaTek Dimensity 9600 Pro уже изготавливаются по передовому техпроцессу 2 нм. Но, безусловно, новинка крайне производительная и явно будет хорошо справляться с играми.