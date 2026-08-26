Samsung Galaxy Quantum 7 оценили в 515 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Quantum 7, которая базируется на фирменном 4-нанометровом процессоре Exynos 1680 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой Samsung Xclipse 550. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой разрешение 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, предустановленной прошивкой One UI 8.5 на базе ОС Android с функциями Awesome Intelligence и шестью номерными обновлениями ОС в будущем, защитой от воды и пыли в соответствием со степенью IP68, а также корпусом толщиной 6,9 мм и массой 179 граммов. Цена смартфона на дебютном корейском рынке составила эквивалент 515 долларов.