Samsung Galaxy Quantum 7 оценили в 515 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Quantum 7, которая базируется на фирменном 4-нанометровом процессоре Exynos 1680 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой Samsung Xclipse 550. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой разрешение 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, предустановленной прошивкой One UI 8.5 на базе ОС Android с функциями Awesome Intelligence и шестью номерными обновлениями ОС в будущем, защитой от воды и пыли в соответствием со степенью IP68, а также корпусом толщиной 6,9 мм и массой 179 граммов. Цена смартфона на дебютном корейском рынке составила эквивалент 515 долларов.

HONOR выпустила смартфон 600 Smart 5G…
Компания HONOR после запуска на глобальном рынке HONOR 600 Lite, HONOR 600 и HONOR 600 Pro представила ещ…
Huawei готовит к релизу смартфон Mate 90 Pro Max…
Серия смартфонов Huawei Mate 90, по информации инсайдеров, дебютирует уже в сентябре и будет представлена…
REDMI K90 Ultra показали в новой расцветке …
Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K90 Ultra, который будет представлен уже с…
Смартфон Realme P4R 5G готов к выходу …
Компания Realme объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон Realme P4R 5G. Тизер п…
Представлен смартфон Motorola Edge 70 Max с АКБ на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Max, которая базируется на 3-нанометро…
Oppo Find X10 Ultra получит улучшенный телеобъектив…
Смартфон Find X9 Ultra, который вышел в начале 2026 года, стал одним из самых заметных камерофонов года н…
Слит полный список характеристик HONOR Robot Phone…
Сегодня в сеть слили все характеристики смартфона HONOR Robot Phone, анонс которого должен состояться в о…
Samsung представила смартфон Galaxy M47 5G…
Компания Samsung официально представила новый смартфон среднего класса под названием Galaxy M47 5G. Новин…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor