AT & T меняет значок в своих смартфонах с 4G на 5G E

Компания AT & T решила поменять значок 4G на 5G E в своих смартфонах.

Это всего лишь маркетинговый ход, так как скорость от этого не измениться. Компания уже начала выпускать обновление программного обеспечения на Android, и если вы участвуете в бета-тестировании Apple для релизов iOS, в качестве разработчика, либо если вы используете публичные бета-версии, установка последнего обновления продемонстрирует вам логотип 5G E. Но самое забавное то, что поддержка 5G на iPhone не ожидается, до 2020 года.