AUKEY Omnia 100W идеальное зарядное устройство для всех гаджетов

AUKEY Omnia 100W это идеальное зарядное устройство для всех гаджетов. С мощностью 100 Вт это зарядное устройство имеет возможность заряжать любой ноутбук или телефон на максимальной скорости.

AUKEY Omnia 100W имеет толщину корпуса всего 32 мм, это на 50% меньше, чем 16-дюймовое зарядное устройство от MacBook Pro, но при этом может заряжать его на максимальной скорости. 100W мощность позволяет заряжать MacBook Pro всего за 1,8 часа.

Также с помощью AUKEY Omnia 100W можно заряжать смартфоны, планшеты, Nintendo Switch и почти любое устройство с разъемом USB C.

Усовершенствованный чип питания GaN значительно повышает эффективность зарядки более чем на 90%, при этом сохраняя внутренние компоненты холодными.

Комментарии и отзывы AUKEY Omnia 100W
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