AUO представила монитор, поглощающий свет

Кроме того, производитель делает акцент на том, что данная новинка является одним из первых игровых дисплеев с 4K-разрешением с частотой обновления 240 Гц. Он также имеет стандартную яркость 400 кд/м2 и время отклика 1 мс (правда, речь идёт про оценку GTG, которая сама по себе не совсем приемлема), а также охват 95% цветового гамута DCI-P3. К сожалению, остальные характеристики этого монитора неизвестны, как и перечень выходов для подключения источника сигнала, но так как он предназначен для продуктов следующего поколения, мы можем ожидать последние стандарты HDMI и DisplayPort. Конечно, пока что информации о стоимости и дате релиза этого монитора тоже нет, потому что устройство скорее экспериментальное и до серийного производства доберётся существенно позже. Но новинка действительно заслуживает внимания.