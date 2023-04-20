AUO представила монитор, поглощающий свет

Малоизвестная (пока что) компания AUO официально представила свои новые игровые дисплеи на выставке Taiwan Touch 2023 и это тот случай, когда технология гораздо важнее надписи на логотипе. Например, первый дисплей — это игровой 4K-монитор с кодовым названием A.R.T с частотой обновления 240 Гц, который оснащен новой технологией Advanced Reflectionless Technology. Эта технология позволяет полностью скрыть блики и отражения на экране монитора, обеспечивая чёткость изображения при любых сценариях использования. Также AUO использует свою собственную 32-дюймовую 4K AHVA-панель, что позволяет производителю не зависеть от сторонних производителей.

Кроме того, производитель делает акцент на том, что данная новинка является одним из первых игровых дисплеев с 4K-разрешением с частотой обновления 240 Гц. Он также имеет стандартную яркость 400 кд/м2 и время отклика 1 мс (правда, речь идёт про оценку GTG, которая сама по себе не совсем приемлема), а также охват 95% цветового гамута DCI-P3. К сожалению, остальные характеристики этого монитора неизвестны, как и перечень выходов для подключения источника сигнала, но так как он предназначен для продуктов следующего поколения, мы можем ожидать последние стандарты HDMI и DisplayPort. Конечно, пока что информации о стоимости и дате релиза этого монитора тоже нет, потому что устройство скорее экспериментальное и до серийного производства доберётся существенно позже. Но новинка действительно заслуживает внимания.
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