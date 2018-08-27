AUO ты просто УАУ. Самый большой 4К монитор.

AU Optronics (AUO) продемонстрирует на Touch Taiwan 2018 множество игровых приложений, в том числе то, что, по его словам, является самым большим в мире 65-дюймовым игровым дисплеем формата 4K (3840 x 2160) с большим форматом.

AUO заявила, что представит 25-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 240 Гц, оснащенный разрешением Full HD (1920 x 1080), безразмерным дизайном и временем отклика 0,5 мс, чтобы полностью устранить задержку изображения и сломанные изображения. Изображения движения острые, без размывов, особенно подходят для целевых игр для стрельбы, где нет даже миллисекунды, чтобы сэкономить.

Его 27-дюймовый QHD брат (2560 x 1440) дисплей игрового монитора имеет 165 Гц сверхвысокую частоту обновления и 1 мс время отклика и в настоящее время является самым быстрым игровым монитором, оснащенным технологией AHVA.