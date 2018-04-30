AVerMedia выпускает игровые гарнитуры SonicWave GH335 и GH337

AVerMedia представила свою новую линейку звуковых решений SonicWave для игр в виде двух гарнитур, стерео SonicWave GH335 и SonicWave GH337 c виртуальным 7.1-звуком.Обе гарнитуры оснащены негабаритными 50-миллиметровыми неодимовыми динамиками. Стереофонический SonicWave GH335 оснащен аналоговым аудио и микрофонным подключением, а его негабаритные динамики и закрытая задняя панель помогают игрокам сосредоточиться на своем игровом процессеSonicWave GH337 и связанное с ним программное обеспечение AVerMedia Sound Engine обеспечивают виртуальный объемный звук 7.1. GH337 также имеет светодиодное освещение на ободах.Оба GH335 и GH337 в полной мере используют вращающийся всенаправленный микрофон. Кроме того, GH337 имеет стратегически размещенный вторичный микрофон с новейшей технологией шумоподавления, позволяя игрокам легче и четко общаться с их товарищами по команде для достижения конкурентного преимущества.