AZZA представила футуристический корпус OPUS 809

AZZA, ведущий бренд компьютерных корпусов и аксессуаров, представляет футуристический корпус OPUS 809. Корпус занимает минимальную площадь 32 см², но при этом способна поддерживать оборудование формата full-ATX в корпусе Tower. OPUS обрамлен 4 панелями из закаленного стекла с темной тонировкой и построен на алюминиевой раме толщиной 4 мм, фрезерованной на станке с ЧПУ.

Сочетая в себе точность и стиль, корпус OPUS из анодированного и обработанного пескоструйным аппаратом 4 мм, фрезерованного на станке с ЧПУ, с острыми углами и X-образной формой придает корпусу футуристический дизайн.

OPUS окружен 4-мя панелями из тонированного закаленного стекла, что делает его элегантным независимо от того, какая сторона будет открыта. Уникальная форма и прочность корпуса позволяют размещать его в двух положениях: вертикально для минимальной площади 32 x 32 см или горизонтально, полностью меняя внешний вид ПК.

Уникальный форм-фактор OPUS не ограничивает его способность поддерживать большие высокопроизводительные компоненты. Благодаря поддержке материнских плат Mini-ITX и ATX, трехслотовым графическим процессорам длиной до 360 мм, радиатору 360, блоку питания ATX и 2x 2,5-дюймовых SSD или 1x 2,5-дюймовому SDD и 1x 3,5-дюймовому жесткому диску, пользователи имеют возможность построить мощный ПК с современным оборудованием.

Комментарии и отзывы AZZA OPUS 809
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