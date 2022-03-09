AZZA представила системы охлаждения AIO линейки BLIZZARD SP

AZZA представила новые системы охлаждения AIO - BLIZZARD SP 240 и BLIZZARD SP 360.

Новая линейка BLIZZARD SP предлагает две модели: с радиатором на 240 мм и 360 мм. В водоблоке используется насос который вращается с постоянной скоростью 3200 об/мин при максимальном уровне шума 25 дБА. К водоблоку соединяются две тефлоновые герметичные трубки длиной 400 мм. В комплект входит вентиляторы AZZA Hurricane SP Digital с ШИМ-управлением и диапазоном скорости вращения вентилятора от 700 до 2200 об/мин. Блок помпы ЦП представляет собой адресуемое бесконечное зеркало с RGB-подсветкой, стилизованное под ромбовидную огранку по краю и светящееся кольцо по краю блока. Крышку блока насоса можно поворачивать, чтобы обеспечить правильное выравнивание логотипа. Вентиляторы Blizzard SP оснащены яркими внутренними и внешними кольцами светодиодов ARGB.

Цена BLIZZARD SP 240 составляет 99 евро, а модель BLIZZARD SP 360 обойдется в 129 евро.
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