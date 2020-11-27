AZZA выпустила корпус Pyramid 804 имеющий форму пирамиды

Всего AZZA выпустит 3 версии корпуса. PYRAMID 804 совместим с E-ATX (шириной 300 мм или меньше) / ATX / MicroATX / Mini-ITX. Основные материалы: Конструкционная сталь SPCC толщиной 1,5-2,0 мм, алюминий толщиной 2,5 мм и закаленное стекло, образующее пирамидальную форму. Благодаря характерному равнобедренному треугольнику вы можете построить ПК с возможностью его осмотра на 360 °.

В него возможно установить радиаторы 120 мм сверху и 120/240/360 мм снизу. Поддерживается установка процессорного кулера высотой до 80 мм и видеокарты длиной до 280 мм (по горизонтали). Внешние размеры: ширина 490 мм, глубина 490 мм, высота 585 мм, вес 14 кг. Корпус поставляется с удлинительным кабелем 150 мм для видеокарты и держателем видеокарты.

Комментарии и отзывы AZZA Pyramid 804
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