Abkoncore анонсировала новый корпус S500 со звукоизоляцией

Тихий корпус Abkoncore S500 представлен в формате mid-tower и выглядит очень просто, в стиле минимализм. Верхняя, передняя и боковые панели оснащены звукоизоляционным материалом, для снижения вибрации и шума. Боковые панели установлены на петли для удобного открывания.

Abkoncore S500 позволяет установить материнские платы до ATX формата и имеет нижнее расположение блока питания, который скрыт специальным кожухом. Модель позволяет установить воздушный кулер высотой до 168 мм и видеокарту длиной до 390 мм. В корпусе установлены два 120 мм вентилятора. Для накопителей предусмотрены места для двух 3,5 мм дисков и шести 2,5 мм SSD накопителей.

На лицевой панели расположены два порта USB 2.0, порт USB 3.0, аудиоразъемы, кнопка сброса, питания и управления RGB подсветкой. Стоимость корпуса не объявлена.
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