Abkoncore представила корпус формата Slim Full Tower Abkoncore Ramesses 310

Abkoncore Ramesses 310 имеет форму Slim Full Tower с двумя боковыми панелями из закаленного стекла. Толщина стали 1 мм. Блок питания устанавливается сверху. Комплект Abkoncore Spider Spectrum Remote включает в себя контроллер управления RGB подсветкой.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, E-ATX, M-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера 172 мм, а длина видеокарты до 305 мм. В корпусе можно установить радиаторы для кастомного охлаждения.

Панель ввода предлагает кнопку питания и сброса, два порта USB 3.0 Type-A, два разъема USB 1.1 Type-A и аудиоразъем. Производитель дает двухлетнюю гарантию. Стоимость корпуса Abkoncore Ramesses 310 составляет 160 евро.