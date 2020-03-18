Abkoncore представляет корпус H600X

2020-03-18, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Abkoncore H600X; [75]
ABKONCORE объявляет о выпуске игрового корпуса H600X для ПК.

H600X - это корпус поддерживающий RGB SYNC, также подходит для стандартных материнских плат ATX, Micro ATX и MINI ITX. Просторная конструкция позволяет использовать длинные графические карты до 358 мм и высокие процессорные кулеры до 173 мм.

Кроме того, этот корпус оснащен множеством пылевых фильтров, сверху и снизу, а также одна из боковых панелей изготовлена ​​из тонированного закаленного стекла.

Максимальные возможности охлаждения благодаря различным пространствам, таким как предустановленные 2x 200 мм RGB вентиляторы, установленные спереди и 1x 120 RGB Hurricane Fan, установленные сзади. Кроме того, имеется дополнительное пространство для установки 2 вентиляторов диаметром 120 мм или 140 мм сверху, а также радиатора жидкостного охлаждения размером 120/240/360 мм спереди или сверху.

Технические характеристики:

  • Модель: H600X SYNC
  • Отсеки для дисков: 3,5 "2шт., 2,5" 4шт.
  • Слоты расширения: 7 шт
  • Порт ввода / вывода: USB3.0 2шт, HD аудио, микрофон, сброс, питание
  • Поддержка материнских плат: ATX, MATX, ITX
  • Размеры корпуса: 225x455x495 мм
  • Вес: 5,6 кг


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