Abkoncore выпустила корпус размера Full Tower AL700

Корпус оснащается тремя 120 мм ARGB вентиляторами. В комплекте есть концентратор для управления подсветкой, скоростью вращения вентиляторов и подсветки на лицевой панели. Корпус просторный, поддерживает материнские платы размера E-ATX, ATX, Micro ATX и Mini-ITX. Высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарты до 405 мм.
Для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей есть по два лотка. В корпусе Abkoncore AL700 можно легко разместить радиаторы жидкостного охлаждения. Передняя панель оборудована двумя портами USB 3.0, USB 3.1, кнопкой питания, аудиоразъемом для наушников и микрофона, а также кнопкой управления подсветки.
Информация о доступности и ценах на AL700 Sync еще не объявлена.