Компания Abkoncore выпустила корпус размера Full Tower AL700. Отличительной чертой корпуса является спектральная светодиодная полоса на передней панели. Боковые панели выполнены из закаленного стекла.

Корпус оснащается тремя 120 мм ARGB вентиляторами. В комплекте есть концентратор для управления подсветкой, скоростью вращения вентиляторов и подсветки на лицевой панели. Корпус просторный, поддерживает материнские платы размера E-ATX, ATX, Micro ATX и Mini-ITX. Высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарты до 405 мм.

Для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей есть по два лотка. В корпусе Abkoncore AL700 можно легко разместить радиаторы жидкостного охлаждения. Передняя панель оборудована двумя портами USB 3.0, USB 3.1, кнопкой питания, аудиоразъемом для наушников и микрофона, а также кнопкой управления подсветки.

Информация о доступности и ценах на AL700 Sync еще не объявлена.