Acer Chromebook C871 получил процессор Intel Comet Lake-U

Компания Acer представила ноутбук Chromebook C871, который работает под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка оснащается 12-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1366:912 точек, поддержкой сенсорного ввода в качестве опции, процессорами Intel поколения Comet Lake-U (Celeron 5205U, Pentium Gold 6405U или Core i3-10110U), до 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 32 ГБ или 64 ГБ на флеш-накопителе eMMC, корпусом повышенной по стандарту MIL-STD-810G прочности, клавиатурой с защитой от жидкости, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, двумя портами USB 3.1 Gen 1 Type-C и двумя USB 3.1 Gen 1 Type-A, ридером карт microSD и аккумулятором с автономностью до 12 часов. Ноутбук появится в продаже в апреле по цене от 350 евро.