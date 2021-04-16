Acer Chromebook Spin 513 оценен в $480

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков под управлением Chrome OS моделью Chromebook Spin 513, которая должна появиться в продаже в ближайшие дни. Новинка характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 7c. 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти, 13,3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, временем работы без подзарядки в 13,5 часа, двумя интерфейсами USB-C 3.2 и одним USB-A 3.2. LTE-модем в характеристиках не указан, но, скорее всего, он будет доступен в качестве опции. Цена хромбука составляет 480 или 500 долларов в зависимости от версии.