Acer ConceptD 5 Pro приехал в Россию

На территории России начинают официально продавать ноутбук Acer ConceptD 5 Pro, который создавали специально для авторов контента. То есть, вы можете купить себе такое устройство для печати текстов, для работы с играми или просто для общения в сети, но все же ноутбук за 139 тысяч рублей лучше брать для профессиональной работы с фото, графикой, видео и прочим контентом. Производитель специально решил делать упор именно на таком сегменте потенциальных покупателей, так как для многих пользователей ноутбук нужен именно для работы и именно на Windows 10. Если вы из таких, то стоит присмотреться к данному продукту и обязательно потратить время на то, чтобы изучить его характеристики и потенциальных конкурентов. Все же их на рынке много.