Acer ConceptD 7 уже в России

Компания Acer официально представила в России ноутбук под названием ConceptD 7, который создан специально для специалистов, которые хотят работать с тяжелым контентом вроде объемных макетов или фотографий в высоком разрешении. Внутри ноутбука достаточно производительное железо, которое позволяет не переживать о мощности продукта, плюс дизайн и экран тоже довольно современные. Вопрос только в стоимости гаджета — за ноутбук просят 200 тысяч рублей и это действительно очень дорого, ведь на рынке есть тьма ноутбуков для профессионалов, которые стоят заметно дешевле. Видимо, начинка этого гаджета все же стоит дороже и за это приходится платить больше денег. Напишите, купили ли бы вы себе такое устройство и если да, то зачем.