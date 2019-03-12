Acer EI491CR выглядит шикарно

На просторах интернета появилась довольно странная информация о том, что компания Acer выпустила свой новый широкоформатный монитор с разрешением 4К и поддержкой HDR. Это яркий пример того, как отечественные СМИ просто перепечатывают новости с других сайтов. На самом деле у монитора Acer EI491CR нет разрешения 4К, даже близко. Просто по горизонтали разрешение составляет 3840 точек, что и вызвало бурю новостей о наличии 4К разрешения. Но, не будем забывать, что по вертикали разрешение составляет всего 1080 точек, то есть это обычный FullHD монитор, просто у него широкий формат и за счет этого складывается впечатление о высоком разрешении. Это классный продукт и мы о нем еще расскажем более детально, но на текущий момент говорить о 4К глупо.