Acer ENDURO N7 - ноутбук для работы в экстремальных условий

Компания Acer представила ноутбук для работы в экстремальных условиях ENDURO N7.

Конструкция ноутбука соответствует самым строгим армейским стандартам прочности и надежности (MIL-810G). Корпус выдерживает падение с высоты около метра, а также ударам, вибрации, работе при низком давлении и использовании при температуре от -21 до 60 градусов Цельсия.

Линейка ENDURO N7 включает в себя две модели: 15-дюймовую (EN715-51W) и 14-дюймовую (EN714-51W). IPS-панель с яркостью 700 нит и широкими углами обзора в 170 градусов обеспечивают детальное отображение изображения в при любом освещении. Разрешение дисплея составляет Full HD (1920 x 1080 пикселей).

Обе модели оснащены процессорами Intel Core i7. Дисковая подсистема представлена твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ для модели EN715-51W и 256 ГБ для EN714-51W. Установлена операционная система Windows 10 Pro. Доступ к сети осуществляется с помощью беспроводного подключения Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Высокую автономность обеспечивают две батареи с возможностью горячей замены.

Кроме того, Acer ENDURO N7 предлагает защиту данных пользователя от несанкционированного доступа. Обе модели оснащены сканером отпечатков пальцев с поддержкой системы биометрической аутентификации Windows Hello, системой защиты данных Discrete Trusted Platform Module (TPM) и возможностью выставления паролей на доступ к BIOS и накопителям.

Ноутбуки Acer ENDURO N7 (EN714-51W) и (EN715-51W) уже появились в продаже в России по рекомендованным розничным ценам 333 990 и 383 990 рублей, соответственно.