Acer PM161Q создан для мобильных людей

Тема портативных мониторов буквально захватила производителей со всего мира, ведь это отличная возможность выйти на новые рынке и покорить тех пользователей, которые ранее даже не смотрели в сторону подобных решени. Сначала компания ASUS показала свой монитор, который можно возить с собой и питать от кабеля, теперь в продажу поступил монитор Acer PM161Q, который тоже выглядит достаточно привлекательно и отлично справляется с поставленными задачами. На этот монитор вы можете выводить различную информацию, можете играть в игры или просто смотреть фильмы во время путешествий по миру. Стоимость монитора пока что не называется, но это будет не очень доступный продукт, так как их на рынке практически нет — конкуренция невысока.