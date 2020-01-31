Acer PM161Q создан для мобильных людей

2020-01-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer PM161Q; [127]
Тема портативных мониторов буквально захватила производителей со всего мира, ведь это отличная возможность выйти на новые рынке и покорить тех пользователей, которые ранее даже не смотрели в сторону подобных решени. Сначала компания ASUS показала свой монитор, который можно возить с собой и питать от кабеля, теперь в продажу поступил монитор Acer PM161Q, который тоже выглядит достаточно привлекательно и отлично справляется с поставленными задачами. На этот монитор вы можете выводить различную информацию, можете играть в игры или просто смотреть фильмы во время путешествий по миру. Стоимость монитора пока что не называется, но это будет не очень доступный продукт, так как их на рынке практически нет — конкуренция невысока.


Комментарии и отзывы Acer PM161Q
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