Acer Predator 21 X Unleashed-Игровой Ноутбук

Acer недавно представила свой новый игровой ноутбук, обновили не только часть графического процессора, но и весь игровой ноутбук. Acer Predator 21 X, безумный игровой ноутбук с новейшим 7-м поколением. Процессор Intel Core Kaby Lake K в паре с двумя видеокартами GTX 1080 в конфигурации SLI с огромным 21-дюймовым дисплеем. Дисплей - это не просто дисплей IPS G-Sync, а 21-дюймовый экран. Acer действительно раздвинула границы игрового ноутбука с Predator 21 X.

Процессор будет сопряжен с большим объемом памяти DDR4 и двумя графическими процессорами GeForce GTX 1080 Notebook в конфигурации SLI. Достаточно для любой игры 1440p или 4K, 21-дюймовый IPS-дисплей с G-synch будет иметь разрешение только 2560 × 1080.

Acer Predator 21 X, будет иметь порт GbE и модуль 2T2R 802.11ac WiFi + Bluetooth с двумя физическими антеннами на задней панели. Также будет иметь порты USB Type-A и Type C, два DisplayPorts и порт HDMI.

Всего в Acer Predator 21 X встроено 5 вентиляторов. Говоря о клавиатуре, это будет механическая клавиатура с переключателями Cherry MX, а также с программируемыми кнопками по бокам.

Игровой ноутбук Acer Predator 21 X также будет оснащен инфракрасными датчиками слежения за глазами Tobii, четырьмя встроенными динамиками, а также некоторыми дополнительными функциями и характеристиками, которые Acer еще не раскрыл.