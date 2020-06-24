Acer Predator X25 с частотой обновления 360 Гц

В последнее время на рынке геймерских компонентов происходят различные перемены, в ходе которых можно заметить, как некоторые продукты действительно становятся более привлекательными. Например, официально представлен монитор Acer Predator X25, который может похвастаться обновлением дисплея с 360 Гц. Этого с головой хватит, чтобы пользователи могли насладиться самым плавным изображением, какое вообще можно себе представить. Конечно, это далеко не доступная модель и не каждый сможет себе это позволить, но если вы большой фанат продвинутых игровых решений, то стоит посмотреть в сторону новинку, ведь она даст действительно уникальный опыт от видеоигр. Хотя, конечно, чтобы получить наслаждение от такой картинки нужно иметь мощный ПК.

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