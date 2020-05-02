Acer Predator XB323U новый монитор семейства Predator

Новый монитор компании Acer был замечен на китайском рынке. Acer Predator XB323U оснащен 32 дюймовой панелью с AHVA матрицей, частота обновления составляет 170 Гц.

Монитор имеет максимальное разрешение 2560 × 1440 пикселей. Время отклика 1 мс. Коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 400 кд/м2, углы обзора 178 градусов. 10-битная панель монитора обеспечивает 95% покрытие DCI-P3 и 99% покрытие Adobe RGB.

Монитор совместим с технологией G-Sync и VRR. Имеет функцию Ultra Low Motion Blur и VESA DisplayHDR 600. Acer Predator XB323U предлагает стандартные возможности подключения: DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 4 порта USB 3.0 и разъем для наушников 3,5 мм. Есть поддержка VESA 100 на 100.

Согласно информации компании, монитор поступит в продажу в этом месяце. Рекомендованная стоимость 750 долларов.